18/02/2025 11:55

【ＡＩ】深圳大學與騰訊雲合作開DeepSeek相關課程

《經濟通通訊社18日專訊》深圳大學宣布，深圳大學大數據系統計算技術國家工程實驗室近日與騰訊雲達成合作，共同推出基於DeepSeek的人工智能通識課程。深大學生本學期即可選課學習。課程內容將涵蓋人工智能的基礎知識、技術原理以及DeepSeek在人工智能內容生成(AIGC)、自然語言處理、計算機視覺、智能推薦等領域的實際應用案例。



為保障課程順利開展，深圳大學智算中心(依託大數據系統計算技術國家工程實驗室)積極推進DeepSeek的本地化部署。此外，騰訊雲目前已經有Cloud Studio、騰訊雲TI平台等十多款產品接入DeepSeek，並持續拓展更多應用場景，助力教學中的模型訓練和推理應用部署，提升實戰能力。



騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰是深圳大學校友，畢業於計算機專業。(sl)