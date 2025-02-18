18/02/2025 17:38

【聚焦人幣】外匯局：1月銀行結售匯逆差453億美元

《經濟通通訊社18日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，2025年1月，銀行結匯13040億元人民幣，售匯16288億元人民幣。按美元計值，2025年1月，銀行結匯1815億美元，售匯2268億美元，結售匯逆差453億美元，去年12月為逆差106億美元。



2025年1月，銀行代客涉外收入43707億元人民幣，對外付款45613億元人民幣。按美元計值，2025年1月，銀行代客涉外收入6084億美元，對外付款6350億美元，逆差266億美元，去年12月為差558億美元。



*1月貨物貿易跨境資金淨流入700億美元創新高*



國家外匯管理局表示，今年以來，中國外匯市場保持穩定有序，未來有基礎、有條件繼續平穩運行。



一是中國高質量發展持續推進，科技創新和產業創新融合發展，在更加積極有為的宏觀政策推動下，經濟回升向好態勢將進一步鞏固，對外匯市場形成有力支撐。



二是中國涉外經濟韌性強，1月份貨物貿易項下跨境資金淨流入700億美元，創歷史同期新高，外資穩步淨買入境內債券，持有人民幣資產意願保持穩定。1月下旬涉外收支已轉為順差，2月以來繼續保持順差態勢，銀行結售匯基本平衡。



三是近年來中國外匯市場深度不斷拓展，企業匯率避險意識和能力提升，人民幣跨境使用明顯增多，可以更好緩釋外部衝擊，有助於市場交易更加理性有序。



此外，中國外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架不斷完善，有豐富的逆周期調節工具，有能力維護人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，保持外匯市場平穩運行。(sl)