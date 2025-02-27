18/02/2025 15:43

【ＡＩ】華為與上海瑞金醫院攜手推出病理大模型，輔助醫生診斷

《經濟通通訊社18日專訊》上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院今日下午舉辦「2025醫療人工智能與精準診療發展論壇」，並正式發布瑞金病理大模型暨華為DCS AI解決方案。



據介紹，該大模型融合了多模態數據，並結合了中國人群的疾病特徵，能夠為醫生提供更精準、更高效的輔助診斷支持。中國工程院院士、上海交大醫學院附屬瑞金醫院院長寧光指出，AI技術將重塑醫院的運行效率和準確性，整個社會的未來也將被AI、被大模型所重塑，如果不去擁抱，將成為局外人。



華為方面介紹，在病理診斷領域，AI應用將有效緩解中國病理醫生短缺的現狀，顯著提升病理切片檢查效率和診斷準確率，為臨床治療提供更精準的決策支持，強化早診斷、早治療、早康復，助力實現全民健康。(sl)