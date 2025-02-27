18/02/2025 15:29

【ＡＩ】官媒：「每20個80後已有1人去世」謠言禍首或是AI

《經濟通通訊社18日專訊》據《解放日報社》旗下微信公眾號「上海網絡辟謠」發文稱，「截至2024年末，80後死亡率突破5.2%，相當於每20個80後中就有1人已經去世」、「80後的死亡率已經超過70後」等這些被各種自媒體鋪天蓋地引用轉載的關於「80後死亡率」的文章內容，大多數自媒體都聲稱數據來自「第七次人口普查的權威數據」，但根據中國人民大學李婷教授溯源，最初來源很可能是用戶與AI對話所得--「學生找到小紅書的截圖，原來來自於DeepSeek的一次問答」。



*官媒：用2020年數據得出2024年人口狀況？*



文章指，那些自媒體文章紛紛因為上述死亡率數據，稱80後是「被時代透支的一代」、「被詛咒的黃金一代」。然而，文章質疑，第七次人口普查在2020年進行，如何得出2024年的人口數據結論？此外，國家統計局官網對於死亡率的計算指出，應該用年死亡人數除以年平均人數，再乘上1000‰，這意味著死亡率的指標是以「千分之幾(‰)」為單位，而不是常用的百分之幾(%)。



同時，在自媒體中最廣為流傳的一張關於80後出生、現存、離世人口的文字圖片，若以七普數據中的30-39歲的人口數對應，2020年，該年齡段共有223158122人，與圖中的2.23億正好對應，但顯然這不可能圖中所指向的「總出生人口」，而是2020年當時依然存活的這個年齡段的人口數；而圖中2.12億的現存人口數據則沒有找到任何官方信息來源；死亡人數1100萬也未找到相關數據。在七普年鑑中，據計算，30-39歲人口在2020年共死亡193517人。



*專家學者按公開數據計算，80後死亡率遠低於傳言*



文章指，中國人民大學教授李婷也撰文提出，通過普查來計算死亡狀況，理論上有兩個方案，一是直接利用每次普查公布的分年齡的人口數來計算，例如80後在30-39歲的存活比例，可以通過1990年普查0-9歲的總人口數除以2020年普查30-39歲的總人口數來獲得，但存活比例轉換成死亡率需要很複雜的過程和額外信息。另一個方案是根據普查收集的死亡數據來推算死亡水平。每一次普查登記都會詢問家庭戶前一年家庭成員的死亡情況，以此統計前一年的死亡人數，再通過普查平均人口數的推算，計算人口死亡率。



不過，李婷表示，兩種方法都有一定缺陷，方法一依賴於人口數據統計的準確性，方法二則可能有死亡漏報問題。李婷利用公開統計數字計算後發現，70後處於30-34、35-39歲時(2010年)死亡率分別是0.81‰和1.16‰，而80後處於30-34、35-39歲時(2020年)死亡率分別是0.51‰和0.78‰，若不考慮漏報情況，可以證明80後的存活狀況好於70後，而死亡率也遠低於5.2%。



*文章籲「從算法的投餵中奪回思考主權」*



《上海網絡辟謠》的文章指出，雖然AI對話後標註了數據存在局限性，存在間接推算和估算的情況，但相關假新聞還是被加上駭人聽聞的標題在互聯網大肆傳播。文章反思，身處AI時代，信息正以難以想象的速度流通，獲取難度大大降低的同時，判斷能力更加珍貴。文章引述最近爆火的AI的勸誡，「從算法的投餵中奪回思考主權--因為技術越是轟鳴，人類清醒的頭腦越顯珍貴」。(sl)