18/02/2025 08:28

【國際要聞】達美航空飛機在多倫多降落時翻轉18傷，3人重傷

《經濟通通訊社18日專訊》美國達美航空一架客機周一(17日)在加拿大多倫多一個機場降落時翻轉，18人受傷，其中3人重傷，包括一名兒童。



出事客機從美國明尼蘇達州明尼阿波利斯的聖保羅國際機場，飛往多倫多皮爾遜國際機場，機上有76名乘客和4名機組人員。電視畫面顯示，事發後飛機在跑道上翻轉，機身底部冒煙。



達美航空發表聲明，表示涉事客機是由子公司奮進航空營運的CRJ900飛機，由加拿大龐巴迪公司製造，最多可容納90人。加拿大當局表示，目前不清楚墜機原因，將會展開調查。



皮爾遜機場較早時表示，周末的暴風雪導致機場積雪超過22厘米，機場仍面臨大風和嚴寒天氣。事發後機場一度關閉2個多小時，之後恢復航班升降。(rc)