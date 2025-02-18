18/02/2025 09:28

【特朗普新政】德國央行行長：美國新關稅將對德國造成嚴重衝擊

《經濟通通訊社18日專訊》德國央行行長納格爾(Joachim Nagel)表示，德國將受到美國保護主義和貿易關稅沉重的打擊。



他周一(17日)在法蘭克福表示，德國對出口的高度關注令國家特別容易受到外國需求下降的影響，不確定性增加是一個額外的障礙。德國央行預估，由於美國政策轉變，德國2027年產出可能比基線情景低近1.5%。



此外，他表示，保護主義沒有贏家，因為會導致所有受影響國家的福利損失，德國受到的影響亦會比其他國家更大。



不過，他認為關稅對消費者價格增長的影響可能不太明顯。通脹可能會受到刺激，但程度非常不確定，現時仍然預計通脹將很快達到2%的目標。(rc)