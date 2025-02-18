18/02/2025 10:05

【美國議息】兩名聯儲局官員傾向維持利率不變

《經濟通通訊社18日專訊》聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)表示，最近的經濟數據支持維持利率不變，但如果通脹表現和2024年一樣，政策制定者可以在「今年某個時候」重新開始減息。



他周二(18日)在澳洲悉尼表示，「如果今年冬季的情況是暫時的，就像去年那樣，那麼進一步放鬆政策將是合適的。但在這一點明朗之前，我傾向於維持政策利率不變。」



*費城聯儲銀行行長：貨幣政策目前處於合適位置*



此外，費城聯邦儲備銀行行長哈克(Patrick Harker)周一(17日)在巴哈馬表示，在官員等待通脹方面取得更多進展之際，貨幣政策目前處於合適位置。



哈克表示，在去年3次減息後，政策仍然是限制性的，他預計長期來看利率將繼續下降。他表示，經濟增長和生產保持韌性，勞動力市場處於平衡狀態。如果經濟按照他的預期發展，現在的利率處於一個良好的水平，足以使通脹率在未來兩年回到2%的目標水平。(rc)