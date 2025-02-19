19/02/2025 17:11

《外圍焦點》FOMC公布1月會議記錄，美國公布建築許可等數據

《經濟通通訊社19日專訊》美俄高層代表在沙特阿拉伯首都利雅得就俄烏停火展開首階段對話，提振市場情緒，美股三大指數昨日（18日）微升，標普500指數再創歷史新高。道指收市升10.26點或0.02%，報44556.34點；標普500指數升14.95點或0.24%，報6129.58點；納指升14.49點或0.07%，報20041.26點。港股方面，恆生指數收市報22944，跌32點或0.1%，成交2626億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:25pm，英倫銀行官員Victoria Cleland在一場小組談話活動中發表演說。20日凌晨3:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布1月28-29日會議記錄。



數據方面，今日5:30pm，英國公布12月房價指數。今晚9:30pm，美國公布1月建築許可，月率跌幅料由0.7%擴大至1.5%；1月新屋動工料由149.9萬降至139萬，月率料由15.8%逆轉至下滑7.3%。(wa)