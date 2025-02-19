19/02/2025 16:09

【大國博弈】小特朗普：美軍應專注中國，但「勿戳龍的眼睛」

《經濟通通訊社19日專訊》美國總統特朗普的長子表示，美國應將軍事重點專注於中國，但同時需保持與對手談判的開放態度，不要「戮龍的眼睛」，以避免戰爭。



在去年總統選舉中扮演競選要角的小特朗普，周二（18日）在保守派政治新聞網站Human Events上發表評論文章，支持對華鷹派人物柯伯吉(Elbridge Colby)出任國防部副部長。



小特朗普在文中稱，柯伯吉認為「我們必須把軍事重點放在」中國身上，「但與此同時，他支持我父親與中方領導人協商的開放態度，並避免不必要地去戳龍的眼睛。」



小特朗普補充說：「考慮到與中國達成權力平衡又能避免戰爭，這是對美國人民最有利的，因此，這完全是有道理的。」(jf)