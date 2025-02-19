19/02/2025 08:22

【開市Ｇｏ】美關稅戰4月升級，百度季績勝預期，蒙牛發盈警

【要聞盤點】



1、市場關注全球貿易衝突會否進一步升級，美股累創新高的同時，表現亦持續震盪不定。道指報升10點；標普升14點；納指升14點。金龍中國指數跌101點，百度和京東對指數拖累最大日經期貨截至上午8時12分跌82點。



2、特朗普表示，可能對汽車、半導體及藥品徵收約25%進口關稅，相關決定最早將於4月2日正式宣布。



3、美俄就烏克蘭衝突達成4點共識，包括組成高規格團隊尋求結束該衝突。美國暗示取消對俄制裁有談判空間，解決後兩國或有經濟合作機會。



4、以色列外長薩爾表示，以方將與哈馬斯就第二階段停火展開談判，預計最早下周開始。



5、英特爾創2020年以來最大漲幅，市場猜測與台積電及博通的交易可能導致該公司被分拆。



6、中國1月銀行結售匯逆差創6個月來新高，服務項下淨售匯為主要逆差項目。



7、瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室報告指，內地再辦民企座談會標誌對科技行業整頓結束，消除對行業表現的長期影響。



8、美銀2月調查顯示，全球基金轉而看好中國，國際投資者對港股信心比肩那斯達克綜合指數。



【焦點股】



百度(09888)

- 第四季純利按年升1倍，經調整淨利潤按年跌13%仍勝預期

- 12月文心系列模型處理的日均API調用量達到16.5億次



聯想集團(00992)

- 天禧系統全接入DeepSeek-R1大模型



蒙牛乳業(02319)

- 料年利近全銷，一次性計提進口奶粉品牌貝拉米商譽減值



黑芝麻智能(02533)

- 擬折讓12%配股籌逾12億

- 戰略股東北極光創投減持套現約2千萬元



萬科企業(02202)

- 將參與16億元人民幣住房租賃基金投資廈門項目



新世界發展(00017)

- 擬38億美元物業作貸款再融資抵押



五礦資源(01208)

- 英美資源售巴西鎳礦予五礦對價最高5億美元



現代牧業(01117)

- 料去年盈轉虧最多15億元人民幣



晶泰控股(02228)

-擬折讓6%配股淨籌21億元





【油金報價】



紐約期油下跌0.08%，報71.72美元/桶



布倫特期油上漲0.73%，報75.77美元/桶



黃金現貨下跌0.04%，報2934.10美元/盎司



黃金期貨下跌0.05%，報2953.00美元/盎司