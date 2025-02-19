19/02/2025 13:48

證監會今發布虛擬資產路線圖，梁鳳儀：容許質押、孖展融資

《經濟通通訊社19日專訊》證監會行政總裁梁鳳儀出席論壇時表示，今日將發布虛擬資產發展路線圖，當中將提出擴大虛擬資虛交易平台可經營產品和服務範圍，包括准許提供質押(Staking)、孖展融資服務及虛擬資產衍生產品，但衍生品只限於專業投資者參與。



她透露，路線圖會提及訂立虛擬資產託管、場外交易監管制度，也會提及改良營運流程，如熱錢包和冷錢包規定，以至調整託管和保險相關要求，並會繼續推行投資者教育、業界溝通。她稱，香港2023年推出虛擬資產監管框架時，幣圈正受FTX爆煲後影響，各地監管機構放慢腳步，而香港繼續推行專注於投資者保障的監管制度，目前可進入下一階段。



證監會中介機構部執行董事葉志衡則指出，路線圖將有12項倡議，未有為措施設下特定時間表，希望讓業界重新思考發展。(bi)