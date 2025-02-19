19/02/2025 16:22
【高息定存】信銀3個月3.65厘，6個月加至3.55厘新高
《經濟通通訊社19日專訊》本周有多家銀行減息，惟信銀國際逆市推新優惠及加定存息，當中3個月港元定存息高達3.65厘，起存額為50萬元，適用於新舊客戶經「inMotion動感銀行」敍做定期存款；另以10萬元或以上新資金敍做12個月港元定期存款，可享優惠年利率3.5厘。
*6個月3.55厘全城最高*
信銀國際6個月港元定存年利率亦加至3.55厘，該行與華僑銀行看齊，成為全城最高的半年期存息，兩家銀行同樣是10萬元新資金起存，當中華僑銀行需「宏富理財」客戶辦理，信銀國際則毋需理財戶口。
另外，天星銀行最新亦調高了6、9月及12個月港元定存年利率，6個月加至3.1厘，9個月及12個月均加至3.2厘。(bi)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
*6個月3.55厘全城最高*
信銀國際6個月港元定存年利率亦加至3.55厘，該行與華僑銀行看齊，成為全城最高的半年期存息，兩家銀行同樣是10萬元新資金起存，當中華僑銀行需「宏富理財」客戶辦理，信銀國際則毋需理財戶口。
另外，天星銀行最新亦調高了6、9月及12個月港元定存年利率，6個月加至3.1厘，9個月及12個月均加至3.2厘。(bi)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php