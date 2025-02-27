19/02/2025 18:32

【ＡＩ】瑞銀料今年金融業AI應用落地加速

《經濟通通訊社19日專訊》瑞銀證券非銀行金融分析師曹海峰表示，今年AI在金融業的應用落地預期會加速，由於生成式人工智能(GenAI)在金融業的發展超出預期，而DeepSeek成功提升AI模型能力。



他相信，生成式AI對金融業的重塑將比其他行業更明顯，因金融業擁有大量數據，推動行業模型發展，且人工成本偏高，令AI應用效應更顯著。



曹海峰表示，金融業應用AI的成效集中在三方面，包括降本、增效及提升客戶黏性。他估算，人力成本每下降10%，將帶動證券業的淨利潤提高8%，保險業的淨利潤增加13%。



他認為，在中等和最好的情況下，到2030年，隨著AI對複雜場景和客戶場景的賦能與發展，人工成本可以下降約10%至20%。在中等情況下，若人工成本降低10%，證券行業的利潤可增長15%，保險行業的利潤可增長26%，而估值的增幅則為19%和12%。(rh)