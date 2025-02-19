19/02/2025 19:01

《再戰明天》德國公布PPI，聯想阿里網易公布業績

《經濟通通訊社19日專訊》德國公布PPI，及聯想阿里網易公布業績，料為周四（20日）市場焦點。



*歐洲央行管委發表講話，歐元區公布消費者信心指數*



各國重要經濟活動方面，周四本港時間10:15am，澳洲央行副總裁豪澤接受澳洲彭博新聞訪問。晚上9:00pm，歐洲央行管委馬赫盧夫在愛爾蘭智庫發表講話。



數據方面，周四（20日）8:30am（本港時間．下同），澳洲公布1月失業率，料由4%升上4.1%。3:00pm，德國公布1月生產者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.6%，年率升幅料由0.8%擴大至1.2%。4:30pm，香港公布1月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.4%擴大至1.8%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。11:00pm，美國公布1月領先指標，跌幅料維持於0.1%。同一時間，歐元區公布2月消費者信心指數，料由負14.2收窄至負14。



在本港，明日公布業績的公司有:聯想集團(00992)、嗶哩嗶哩-W(09626)、阿里巴巴-W(09988)、網易-S(09999)等。



此外，明日同源康醫藥-B(02410)將有基石投資者持股解禁。(wa)