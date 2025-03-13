19/02/2025 16:51

【企業盈喜】佛朗斯股份料去年純利增至最多約1.07億元人幣

《經濟通通訊社19日專訊》佛朗斯股份(02499)發盈喜，料去年全年淨利潤介乎約9660萬元人民幣至約1.07億元人民幣，按年增長約209.6%至242.3%。



公司稱，淨利潤的預期增加主因面對市場降本增效的需求持續增強，公司積極擴充產品種類，並調整業務發展策略，匹配更加豐富的產品和更加靈活的服務方案以滿足廣大市場需求，從而迅速擴大業務規模，提升經營業績。同時，集團尤其是併購擴張策略，顯著提升優質客戶數量，有效擴大服務網絡及資產規模；公司實現銷管費用率的下降，繼而實現淨利潤的大幅增長。此外，非經常性收購收益約3000萬元人民幣已計入期內淨利潤。(rh)