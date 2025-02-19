19/02/2025 11:21
《港元利率》港匯創逾一個月新高，拆息全線升一個月期重上4厘
《經濟通通訊社19日專訊》金管局昨天(28日)經貼現窗借出的資金規模為五年多以來最高，港元匯價今日曾見1月初以來新高，拆息亦全線上揚，其中，隔夜息升至4.14333厘，與樓按相關的一個月拆息連升五天，報4.06625厘，為1月10日以來最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息連升四天，今報4.02583，見1月13日後最高，六個月拆息分別升至3.99149厘和4.05071厘。
港元匯價今早最高曾見7.7739兌1美元，為1月7日以來最高，最新報7.7747，較前收市價升0.003%。
金管局昨天通過貼現窗操作投放55億港元流動性，是2019年12月以來，向銀行借出短期資金最多的一次，表明流動性需求激增。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息連升四天，今報4.02583，見1月13日後最高，六個月拆息分別升至3.99149厘和4.05071厘。
港元匯價今早最高曾見7.7739兌1美元，為1月7日以來最高，最新報7.7747，較前收市價升0.003%。
金管局昨天通過貼現窗操作投放55億港元流動性，是2019年12月以來，向銀行借出短期資金最多的一次，表明流動性需求激增。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.14333
|+4.19
|一周
|4.14905
|+23.929
|兩周
|4.16345
|+19.655
|一個月
|4.06625
|+11.661
|兩個月
|4.02583
|+6.821
|三個月
|4.02583
|+6.821
|六個月
|3.99149
|+1.804
|一年
|4.05071
|+3.184
資料來源：香港銀行公會