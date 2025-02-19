19/02/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.14333 +4.19 一周 4.14905 +23.929 兩周 4.16345 +19.655 一個月 4.06625 +11.661 兩個月 4.02583 +6.821 三個月 4.02583 +6.821 六個月 3.99149 +1.804 一年 4.05071 +3.184

《經濟通通訊社19日專訊》金管局昨天(28日)經貼現窗借出的資金規模為五年多以來最高，港元匯價今日曾見1月初以來新高，拆息亦全線上揚，其中，隔夜息升至4.14333厘，與樓按相關的一個月拆息連升五天，報4.06625厘，為1月10日以來最高。反映銀行資金成本的三個月拆息連升四天，今報4.02583，見1月13日後最高，六個月拆息分別升至3.99149厘和4.05071厘。港元匯價今早最高曾見7.7739兌1美元，為1月7日以來最高，最新報7.7747，較前收市價升0.003%。金管局昨天通過貼現窗操作投放55億港元流動性，是2019年12月以來，向銀行借出短期資金最多的一次，表明流動性需求激增。(cl)資料來源：香港銀行公會