19/02/2025 09:02

【大國博弈】中國反制落地？久吾高科據報暫停鋰生產技術出口

《經濟通通訊社19日專訊》美國總統特朗普發動貿易戰，據《路透》消息，有中國製造商已經開始實施北京方面出口管制提案，停止出口用於加工電動車電池金屬鋰的設備。



消息人士透露，江蘇久吾高科(深:300631)上個月告知客戶，將從2月1日起停止出口一種名為吸附劑的過濾材料。據了解，中國是全球最大的吸附劑生產國，這種材料用於從鹵水或含有鋰的其他溶液中提取鋰。



中國政府今年1月稱要限制包括吸附劑在內的部分電池和鋰技術出口，儘管這目前還只是一項提案，但久吾高科的決定表明，這一提案正在改變企業行為。如果提案獲批，以後企業需要政府許可才能進行海外銷售。



另一家鋰提取技術公司的高管表示，久吾高科和另一家主要的吸附劑生產商西安藍曉科技(深:300487)正在與政府就該提案進行談判。(ry)