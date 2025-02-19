19/02/2025 08:26

【大國博弈】中國去年12月重新減持美國國債96億美元

《經濟通通訊社19日專訊》美國財政部數據顯示，中國在去年12月減持美國國債，涉及金額96億美元，持有美債規模降至7590億美元，但仍為持有美債第二多的國家。



資料顯示，2024年1月中國減持186億美元美債並開啟「三連降」，同年2、3月分別減持227億、76億美元美債，4月則增持33億美元美債，為2024年首次加倉；5月，中國減持24億美元美債，6月則增持119億美元美債；7月-10月，中國分別減持美債37億美元、19億美元、26億美元、119億美元；11月，中國則增持85億美元美債；12月，中國重新減持96億美元。



值得留意的是，最大債權國日本去年12月也減持美債270億美元，持有金額降至1.06萬億美元。英國當月減持441億美元美國國債至7227億美元，持倉規模位列第三。外國投資者持有美國國債的總額則由去年11月底的8.633萬億美元，降至12月底的8.513萬億美元。



另外，美國去年12月整體資本淨流入871億美元，淨流入規模低過11月經修訂後的1341億美元。期內，連同換股等途徑，外資淨買入720億美元長期證券，淨沽售497億美元長期美國國債。(ry)