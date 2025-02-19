19/02/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣即期開市貶17點子，中國去年12月減持美國債

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1705，較上個交易日跌8點子，止三連升，創2月14日以來新低，和市場預測偏離擴至1100點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開17點子，報7.2800，上個交易日即期匯率收盤報7.2783。



市場人士表示，特朗普對中國的關稅政策仍有待落地，且中美負利差仍闊，人民幣缺乏持續升值動能。此外，國內經濟刺激政策能否起效尚存不確定性，市場單邊預期暫難扭轉。



瑞典北歐斯安銀行最新點評稱，人民幣以更有序的方式消化了美國額外徵收的10%關稅的影響，但貿易戰並未結束，理論上美元/人民幣要調整至7.65才能抵消10%關稅的影響。



*中國持有美債規模降至7590億美元*



美國財政部數據顯示，中國在去年12月減持美國國債，涉及金額96億美元，持有美債規模降至7590億美元，但仍為持有美債第二多的國家。



資料顯示，2024年1月中國減持186億美元美債並開啟「三連降」，同年2、3月分別減持227億、76億美元美債，4月則增持33億美元美債，為2024年首次加倉；5月，中國減持24億美元美債，6月則增持119億美元美債；7月-10月，中國分別減持美債37億美元、19億美元、26億美元、119億美元；11月，中國則增持85億美元美債；12月，中國重新減持96億美元。(jq)