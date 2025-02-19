19/02/2025 16:49

《聚焦人幣》人幣即期收跌68點子報7.2851，創近一周低

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2851，較上個交易日4時30分收盤價跌68點子，兩連跌，創2月13日以來近一周低，全日在7.2760至7.2865之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌121點子，報7.2890。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1705，較上個交易日跌8點子，止三連升，創2月14日以來新低，和市場預測偏離擴至1100點。



市場人士表示，目前市場焦點仍在美聯儲政策走向、美俄談判進展，而市場對特朗普的關稅威脅敏感性有所下降，估計短期美元指數在震盪後仍可能小幅回落，關鍵考驗在於二季度貿易戰是否真正落地。



市場人士指出，4月初特朗普政府將公布中國遵守第一階段貿易協議的情況，另外特朗普會否加碼關稅以及對華「永久正常貿易關係」(PNTR)地位會否改變等，這些都可能對人民幣匯率帶來直接影響。



德商銀行認為，中國將繼續以克制的方式應對美國的關稅和其他出口管制，但可能根據美方下一步行動採取更激進的應對措施。隨著中美貿易戰升級，人民幣或在第一季度末貶至7.40，從第二季度開始貶至7.50。另外中美負利差也會繼續施壓人民幣匯率。(jq)