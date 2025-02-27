19/02/2025 11:18

【ＡＩ】吉利與階躍星辰合作兩款模型開源，增強智能座艙體驗

《經濟通通訊社19日專訊》「中國AI六小虎」之一、總部位於上海的大模型初創公司階躍星辰，昨與吉利汽車集團聯合宣布，將雙方合作的語音交互模型Step-Audio，和視頻生成模型Step-Video-T2V開源，同時這兩個開源模型將上線階躍星辰的App「躍問」。



據介紹，階躍Step-Video-T2V為目前全球參數量最大、性能最好的開源視頻生成模型，而階躍Step-Audio是行業內首款產品級開源語音交互大模型。



階躍星辰稱，吉利是其生態戰略合作夥伴，在兩款模型的研發過程中，雙方展開了深度合作，在算力算法、場景訓練等領域優勢互補，增強了多模態大模型的性能表現。吉利CEO淦家閱則表示，吉利自研的「星睿大模型」已經與階躍星辰Step-Video-T2V、Step-Audio等大模型完成了融合，將增強吉利汽車智駕、智能座艙的體驗。



階躍星辰成立於2023年4月，是內地大模型創業頭部公司之一，獲上海政府支持，創始人姜大昕曾任微軟全球副總裁、微軟亞洲互聯網工程院首席科學家，是自然語言處理領域的全球知名學者。目前階躍星辰團隊約有300人。(sl)