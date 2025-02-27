19/02/2025 13:46

【ＡＩ】螞蟻集團自研開發人形機器人系統，招聘具身智能等崗位

《經濟通通訊社19日專訊》據內媒《科創板日報》報道，近日有招聘平台信息顯示，螞蟻集團開放招聘具身智能人形機器人系統和應用等崗位。報道引述知情人士指出，「螞蟻確實在做具身智能」，相關招聘主體為上海螞蟻靈波科技有限公司。



具身智能(Embodied Intelligence)，通俗形容是將人工智能融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境動態交互的能力。



上海螞蟻靈波科技有限公司於2024年12月註冊成立，註冊資本1億元人民幣，由螞蟻集團旗下螞蟻智能(杭州)科技有限公司全資持股。



招聘信息對有關崗位的描述包括：開發自研機器人操作系統，建設開發者平台與生態；機器人軟件系統集成，與算法、硬件團隊合作，集成算法、硬件驅動等模塊；NVDIDA Jetson硬件平台系統與驅動的定制、開發工作。(sl)