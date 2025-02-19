19/02/2025 13:53

【聚焦人幣】財政部在港發今年首期國債，五個期限利率均較在岸高

《經濟通通訊社19日專訊》中國財政部今日在香港招標發行今年首期合共5個期限共125億元(人民幣．下同)的離岸人民幣國債，2年、3年、5年、10年和30年期的中標利率(票面利率)分別為1.75%、1.80%、1.88%、2.08%和2.37%，較在岸國債二級水平分別高出36、37、35、38和51個基點。



根據香港金管局公布的投標結果，上述5期債發行規模分別為35億元、30億元、30億元、20億元和10億元，申請額分別為98.99億元、82.49億元、80.55億元、61.85億元、33.36億元，據此計算，認購倍數分別為2.83倍、2.75倍、2.69倍、3.09倍和3.34倍。



中國財政部每年在香港發行離岸人民幣國債的規模近年持續擴大，2020年至2024年發行額分別為150億元、200億元、230億元、500億元和550億元。(sl)