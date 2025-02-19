19/02/2025 18:10

【聚焦數據】中國1月FDI錄975.9億，同比降13.4%

《經濟通通訊社19日專訊》中國商務部公布，2025年1月，全國新設立外商投資企業4229家，同比下降7.8%；實際使用外資(FDI)金額975.9億元(人民幣．下同)，同比下降13.4%，環比增長27.5%。



從行業看，製造業實際使用外資287.8億元，服務業實際使用外資667.8億元。高技術製造業實際使用外資122.4億元，佔全國實際使用外資的12.5%，較2024年全年提高0.8個百分點。醫藥製造業、科技成果轉化服務實際使用外資分別增長68.4%和23.9%。



從來源地看，英國、韓國、荷蘭、日本實際對華投資分別增長324.4%、104.3%、76.1%、40.7%(含通過自由港投資數據)。(sl)