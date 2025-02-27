19/02/2025 16:24

【ＡＩ】螞蟻回應自研具身智能：持續布局和加大AI投入

《經濟通通訊社19日專訊》對於有消息指「螞蟻集團自研具身智能」，《上海證券報》引述螞蟻集團官方回應稱，螞蟻集團去年註冊成立了螞蟻靈波科技有限公司，聚焦具身智能技術和產品研發；螞蟻集團持續布局和加大AI投入。



稍早有內媒報道指，螞蟻集團近日開放招聘具身智能人形機器人系統和應用等崗位，包括算法工程師、人形機器人硬件結構、仿真系統開發工程師、人形機器人運動控制等。



與人形機器人相比，具身智能概念更寬泛，是基於物理身體(智能體)進行感知和行動的智能系統，更強調AI的加持。報道引述接近螞蟻集團的人士分析稱，螞蟻集團近年來積極推進AI戰略，此次具身智能相關事宜，外界猜想雖多，但目前還處於招聘等探索階段。(sl)