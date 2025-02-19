19/02/2025 09:13

【外圍經濟】歐洲股市上漲，受美俄討論結束烏克蘭戰爭提振

《經濟通通訊社19日專訊》歐洲股市再創新高，受烏克蘭停火和增加國防開支的可能性提振。



斯托克600指數在倫敦收市上漲0.3%，銀行和工業股領漲。歐元區斯托克50指數亦創下歷史新高，今年以來的漲幅達13%。



美國和俄羅斯同意就結束烏克蘭戰爭舉行更多對話，並尋找途徑在其他國際問題上展開合作，但雙方並未確定特朗普和普京舉行峰會的日期。與此同時，歐洲各國政府正在研究新一籃子計劃，增加國防開支並支持基輔。



不過，Panmure Liberum策略師Joachim Klement表示，在美國和俄羅斯之間的初步會談據稱富有成效後，市場氣氛有所改善。不過，他認為這種提振是沒有保障的，並指出要克服多重障礙後，烏克蘭接受才會達致一定成果。(rc)