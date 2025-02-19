19/02/2025 10:18

【特朗普新政】特朗普：已指示解僱所有拜登時代的美國聯邦檢察官

《經濟通通訊社19日專訊》美國總統特朗普在社交平台Truth Social表示，過去4年，美國司法部政治化達到了前所未有的程度，他已指示解僱所有「拜登時代」的美國聯邦檢察官。



*特朗普計劃在聯邦住房管理局裁員至少4成*



此外，知情人士透露，特朗普計劃在聯邦住房管理局(FHA)裁員至少40%。



FHA負責幫助無力支付首期或信用評分低於平均水平的買樓人士獲得貸款，自1934年以來已經為超過4000萬筆住房貸款提供保險。



*美國太空總署已裁員10%*



與此同時，美國太空總署(NASA)消息人士表示，該機構已裁員10%。



NASA在聲明中表示，正在遵守人事管理局(OPM)提供的指引和指示，現在討論對機構的影響還為時過早。(rc)