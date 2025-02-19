19/02/2025 13:53

【特朗普新政】美財長：政府效率部至今已發現可節約500億美元

《經濟通通訊社19日專訊》美國財政部長貝森特周二(18日)受訪時表示，政府效率部至今已發現可節約500億美元，認為是一個非常好的開始。削減成本的舉措最終可能達到節省相當於GDP的幾個百分點。



此外，他表示，美國納稅人不需要擔心個人信息的安全。他指的是政府效率部試圖獲取包括個人資料在內的廣泛納稅人信息，這一舉動引發民主黨議員對私隱問題的擔憂。



*政府效率部：財政部有4.7萬億美元無法追蹤的付款*



與此同時，政府效率部表示，已發現4.7萬億美元無法追蹤的財政部付款，這些付款缺少一個關鍵的追蹤代碼。



政府效率部表示，這些交易缺少「財政部訪問標識」（Treasury Account Symbol，簡稱TAS）。這是一種用於對聯邦政府所有交易進行分類的識別碼。政府效率部調查發現，在美國聯邦政府的支付中，TAS是可選項，並未強制要求填寫，而且也確實經常留白、未被分配TAS代碼，使得資金幾乎不可能追蹤。



不過，在這一發現之後，從上周六（15日）起，TAS欄位已成為必填項目，以增強對資金實際流向的洞察。(rc)