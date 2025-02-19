19/02/2025 14:27

【特朗普新政】加拿大多倫多市取消對特斯拉補貼，表達對關稅不滿

《經濟通通訊社19日專訊》加拿大多倫多政府近日宣布，將把特斯拉電動車排除在針對的士和豪華房車車主的零排放補貼計劃之外，被視為對特斯拉CEO馬斯克的直接報復。



上周，多倫多市長鄒至蕙提出的一項動議獲得市議會的通過，該動議將參與該市車輛租賃行業的特斯拉電動車排除在許可證和執照補貼之外，預計將於3月1日生效。



鄒至蕙明確表示，這一動議是針對馬斯克及其在特朗普政府中的影響力，以及特朗普在與加拿大貿易問題上毫無意義的攻擊。她認為目前能做的最好事情就是向白宮發出一個信息。



多倫多副市長科勒(Mike Colle)亦宣布，他計劃推動關閉當地一家特斯拉商店，稱馬斯克是「特朗普政府中第二號最有權勢的人，他一心想摧毀加拿大經濟。」(rc)