20/02/2025 17:27

《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁講話，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社20日專訊》聯儲局貨幣政策會議紀要暗示官員將按兵不動，直至控制通脹取得更多進展才會調整利率。但美股三大指數昨日收市仍報升，標普500指數再創新高。道指升71.25點或0.16%，報44627.59點；標普500指數升14.57點或0.24%，報6144.15點；納指升14.99點或0.07%，報20056.25點。港股方面，恒生指數收市報22576，跌367點或1.6%，成交2839億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，歐洲央行管委馬赫盧夫在愛爾蘭智庫發表講話。10:35pm，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在一場活動上參加問答環節。21日凌晨1:05am，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆在紐約經濟俱樂部發表講話。3:00am，歐洲央行管委暨西班牙央行總裁艾斯克里瓦發表演講；同一時間，新西蘭央行總裁出席國會特別委員會作證。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。11:00pm，美國公布1月領先指標，跌幅料維持於0.1%。同一時間，歐元區公布2月消費者信心指數，料由負14.2收窄至負14。



在美國，今日公布業績的公司有：汽車之家(US.ATHM)、阿里巴巴(US.BABA)、嗶哩嗶哩(US.BILI)、中國新城(US.CNR)、網易有道(US.DAO)、網易(US.NTES)、沃爾瑪(US.WMT)等。(wa)