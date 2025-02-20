20/02/2025 08:23

【大國博弈】紐時：中美雙方正安排元首會晤，特朗普欲達廣泛協議

《經濟通通訊社20日專訊》《紐約時報》引述消息人士報道，美國總統特朗普希望與北京達成一項內容廣泛的協議，且不局限於經貿和投資領域，還包括核武安全等其他議題。



中美雙方已開始提出各種安排兩國元首會面的建議，包括讓特朗普訪問北京，或邀中國國家主席習近平前往海湖莊園，但尚未籌劃正式訪問。



報道引述多位現任和前任顧問，及其他知情人士稱，特朗普希望協議包括中國對美國進行重大投資，並承諾加大採購美國商品。儘管任何協議的達成都面臨很大障礙，但特朗普認為他和習近平直接坦誠溝通，能夠彌合分歧。



*特朗普政府內部已展開討論*



特朗普首任內的對華經貿談判顧問白邦瑞(Michael Pillsbury)說，總統幾個月前告訴他：「希望與習近平達成對雙方都有利的協議」。



白邦瑞還表示，特朗普政府的內部辯論已開始，主題包括誰主導談判、中方未能信守的2020年協議內容，以及將北京拉回談判桌的最佳途徑等。(jf)