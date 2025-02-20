20/02/2025 08:20

【開市Ｇｏ】儲局憂關稅燃通脹，國資有意入股DS，蘋概憧憬新機

2025年2月20日 【要聞盤點】



1、美國聯儲局1月議息紀錄指出，官員們希望在調整利率前看到進一步通脹進展，並擔心關稅政策影響通脹，預料暫不會減息。道指報升71點；標普升14點；納指升14點。金龍中國指數下跌29點，百勝中國和騰訊音樂娛樂對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時06分跌40點。



2、有報道指特朗普考慮與中國重新簽訂貿易協議，以促使中國採購更多美國貨。



3、特朗普表示，將在未來一個月或更早的時間，宣布向木材、汽車、半導體及藥品等加徵收新關稅。



4、特朗普表示，烏克蘭總統澤連斯基「最好迅速行動」實現和平，否則可能失去國家。澤連斯基反指，美國正為俄羅斯突破多年的孤立狀態，特朗普掉進了俄羅斯的「虛假信息空間」，他並強調自己的民意支持度高達58%。



5、蘋果推出售價599美元的低端版iPhone 16e，其中晶片為蘋果自研，支持Apple Intelligence。



6、有消息指阿里巴巴、中投公司及社保基金等正在與DeepSeek接觸，洽談入股該初創企業。



7、中國1月吸收外資同比下降逾13%，創四年最弱開局。國務院發布2025年穩外資行動方案，便利跨國公司投資及併購。



8、市場監管總局等五部門印發《優化消費環境三年行動方案（2025－2027年）》，支持汽車、家電及家居產品升級換代。



9、新地(00016)以6.02億元中標東涌第106B區的臨海住宅地皮，每方呎樓面地價1501元，接近市場預期下限，創下全港賣地表用地樓面呎價近11年新低。





【焦點股】



蘋概股：比亞迪電子(00285)、高偉電子(01415)、舜宇光學科技(02382)

- 蘋果推出售價599美元的低端版iPhone 16e，其中晶片為蘋果自研，支持Apple Intelligence



量子計算概念：聯想集團(00992)、長飛光纖光纜(06869)、量子思維(8050)

- 微軟發布首款用於未來數據中心的量子計算晶片



DeepSeek概念：阿里巴巴(09988)、中國移動(00941)、中國電信(00728)

- 阿里巴巴與中國國資洽談入股DeepSeek事宜



人工智能概念：百度(09888)、商湯(00020)、騰訊(00700)

- 摩根大通建議減持「極度超買」中國AI概念股



網遊股：網易(09999)、騰訊(00700)、心動公司(02400)

- 微軟推出生成式AI模型Muse可創建遊戲場景



阿里巴巴(09988)

- 周四將發布財報，雲業務將成市場關注焦點



汽車股：比亞迪股份(01211)、長城汽車(02333)、理想汽車(02015)

- 支持汽車產品消費升級三年行動方案印發



手機股：小米集團(01810)、高偉電子(01415)、比亞迪電子(00285)

- 支持電子產品消費升級三年行動方案印發



家電股：海爾智家(06690)、創維數碼(00751)、TCL電子(01070)

- 支持家居產品消費升級三年行動方案印發



金礦股：紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、中國黃金國際(02099)

- 黄金逼近2950美元，再創歷史新高



優必選(02485)

- 折讓8.5%配股淨籌8.76億元發展業務及償債



冠君產業信託(02778)

- 去年可分派收入按年跌14.6%每基金單位全年分派0.1422元



香港地產股

- 新世界發展(00017)北角皇都周三次輪銷售發售88伙認購率約75%

- 新地中標東涌臨海住宅地皮，呎價創下全港同類呎價近11年新低



國泰航空(00293)

- 1月載客量按年升37%，香港快運同月載客量創單月新高





【油金報價】



紐約期油下跌0.03%，報72.11美元/桶



布倫特期油上漲0.38%，報76.13美元/桶



黃金現貨上漲0.20%，報2939.34美元/盎司



黃金期貨上漲0.69%，報29556.22美元/盎司