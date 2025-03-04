20/02/2025 15:34

【大國博弈】商務部：敦促美方不要動輒揮舞關稅大棒四處搞脅迫

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》商務部今天舉行例行發布會，商務部新聞發言人何亞東表示，中方注意到，近期美方宣布，擬對所有的貿易夥伴，實施所謂對等關稅，中方對此深表關切。中方敦促美方不要動輒揮舞關稅大棒，把關稅作為工具，四處搞脅迫，關稅戰沒有出路，也不會有贏家，美方應糾正。與各國一道通過平等磋商找到解決問題的辦法。



他指出，國際貿易是基於各國自身的資源禀賦和比較優勢的，有效促進全球經濟發展增進各國人民福祉，美方認為自己在國際貿易中吃了虧，要通過所謂對等關稅提高對所有貿易夥伴的關稅，這種做法既有違世貿組織規則，也無視多邊貿易體制。



他表示，過去近80年，談判達成的利益平衡結果以及美國長期以來，從國際貿易中獲得大量利益的事實是典型的單邊主義保護主義，美方提出的，對等關稅做法一旦落地，必然嚴重破壞以至惠國待遇等規則為基礎的多邊貿易體制，對全球供應鏈造成衝擊，也給正常的國際經貿活動帶來巨大的不確定性，很多國家明確表示反對。