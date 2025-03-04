20/02/2025 09:15

【大國博弈】王文濤致信美商務部長：強烈不滿美國對華加徵關稅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》中國商務部部長王文濤向美國新任商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)致信稱，中國願與美方共同努力，在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上，加強對話，管控分歧，促進合作，為兩國工商界開展務實合作營造公平、可預期的政策環境。



王文濤同時就美國對中國輸美產品加徵關稅表達中方關切。他指出，美國以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿。美方單邊加徵關稅的做法對中美正常經貿合作造成破壞。中方希望通過平等對話磋商解決各自關切。



他還談到，經貿關係是中美關係的重要組成部分。作為世界最大的兩個經濟體，中美加強經貿合作對各自發展及全球經濟增長都具有重要意義。

