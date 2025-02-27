20/02/2025 09:30

【ＡＩ】北京協和醫院發布全國首個罕見病AI大模型

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》北京協和醫院發布全國首個罕見病AI大模型「協和．太初」。歷時兩年攻關，由該院與中國科學院自動化研究所共同研發的大模型，已於近日面向患者開放測試初診咨詢和預約功能。



北京協和醫院院長、罕見病醫學中心主任張抒揚介紹，「協和．太初」罕見病AI大模型具有三大核心優勢：決策邏輯符合臨床思維范式，能有效抑制AI幻覺，可實現知識自主迭代。此外，「協和．太初」大模型使用便捷，罕見病患者與大模型多輪交互後，短時間內即可完成問診咨詢並獲得初步診療建議。該模型基於中國罕見病知識庫多年積累和中國人群基因檢測數據研發，是國際首個符合中國人群特點的罕見病大模型。」



張抒揚介紹，合作團隊研發了主動感知交互、鑒別診斷以及「數據+知識」混合驅動等技術，並成功引入了DeepSeek-R1的深度推理能力，構建起罕見病診療的智能基座。