20/02/2025 19:50

《再戰明天》美國公布PMI等數據，金沙公布業績

《經濟通通訊社20日專訊》美國公布PMI等數據，及金沙公布業績，料為周五（21日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚6:30pm，澳洲央行總裁布洛克、副總裁豪澤、助理總裁亨特、助理總裁瓊斯出席眾議院經濟常設委員會會議。



*日本公布CPI及PMI*



數據方面，周五（21日）7:30am（本港時間．下同），日本公布1月消費者物價指數，年率升幅料由3.6%擴大至4%。8:30am，日本公布2月製造業採購經理人指數；2月綜合採購經理人指數；2月服務業採購經理人指數。10:45pm，美國公布2月製造業採購經理人指數，料由51.2升至51.3；2月綜合採購經理人指數料由52.7升至53.2；2月服務業採購經理人指數料由52.9升至53。11:00pm，美國公布1月成屋銷售，料由424萬降至413萬，月率料由2.2%逆轉至下滑2.6%；2月密歇根大學消費者信心指數料由71.1降至67.8。



在本港，明日公布業績的公司有:金沙中國有限公司(01928)等。(wa)