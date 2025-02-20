20/02/2025 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.98833 -15.5 一周 4.09107 -5.798 兩周 4.11667 -4.678 一個月 4.05833 -0.792 兩個月 4 -2.583 三個月 4 -2.583 六個月 3.99506 +0.357 一年 4.06089 +1.018

《經濟通通訊社20日專訊》港元三個月以下拆息全線向下，其中，隔夜息跌穿4厘，報3.98833厘，見近一周新低，與樓按相關的一個月拆息亦結束五連升，降至4.05833厘。反映銀行資金成本的三個月拆息中止四連升，今報4厘，六個月及一年期拆息分別升至3.99506厘和4.06089厘。港元匯價今早在7.7761-7.7808之間上落，最新報7.7798，較前收市價跌0.03%。美國總統特朗普威脅加徵汽車關稅，重燃貿易戰憂慮。聯儲局副主席傑斐遜(Philip Jefferson)表示，美國經濟良好，讓聯儲局有足夠時間，觀察數據變化後，再決定下一步利率行動。(cl)資料來源：香港銀行公會