20/02/2025 11:24
《港元利率》中短期拆息全線向下，一個月拆息結束五連升
《經濟通通訊社20日專訊》港元三個月以下拆息全線向下，其中，隔夜息跌穿4厘，報3.98833厘，見近一周新低，與樓按相關的一個月拆息亦結束五連升，降至4.05833厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息中止四連升，今報4厘，六個月及一年期拆息分別升至3.99506厘和4.06089厘。
港元匯價今早在7.7761-7.7808之間上落，最新報7.7798，較前收市價跌0.03%。
美國總統特朗普威脅加徵汽車關稅，重燃貿易戰憂慮。聯儲局副主席傑斐遜(Philip Jefferson)表示，美國經濟良好，讓聯儲局有足夠時間，觀察數據變化後，再決定下一步利率行動。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息中止四連升，今報4厘，六個月及一年期拆息分別升至3.99506厘和4.06089厘。
港元匯價今早在7.7761-7.7808之間上落，最新報7.7798，較前收市價跌0.03%。
美國總統特朗普威脅加徵汽車關稅，重燃貿易戰憂慮。聯儲局副主席傑斐遜(Philip Jefferson)表示，美國經濟良好，讓聯儲局有足夠時間，觀察數據變化後，再決定下一步利率行動。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.98833
|-15.5
|一周
|4.09107
|-5.798
|兩周
|4.11667
|-4.678
|一個月
|4.05833
|-0.792
|兩個月
|4
|-2.583
|三個月
|4
|-2.583
|六個月
|3.99506
|+0.357
|一年
|4.06089
|+1.018
資料來源：香港銀行公會