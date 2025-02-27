20/02/2025 08:54

【ＡＩ】中國信通院啟動AI眼鏡專項測試，旨在建立評估標準

《經濟通通訊社20日專訊》據《證券時報》消息，隨著人工智能(AI)技術的快速發展和應用場景的拓展，AI眼鏡呈現出快速增長的趨勢。中國信通院泰爾終端實驗室聯合S－Dream Lab，正式啟動AI眼鏡專項測試工作。



此次從基本配置、音頻、圖像、防抖、交互、續航、安全隱私7個模塊、超60個測試項，對RayBan-Meta Wayfarer智能眼鏡的主要使用場景和功能進行全面、客觀的功能、性能、可用性和可靠性測試，旨在為AI眼鏡行業提供可參考評價指標，推動技術創新升級和產業標準化進程，促進行業生態良性可持續發展。



數據顯示，2024年全球AI眼鏡銷量234萬台（其中中國5萬台），預測2025年全球AI智能眼鏡銷量550萬台（同比增135%）。展望後續，伴隨AI眼鏡顯示技術升級，硬件成本下降，有望迎來成長拐點。(ry)