20/02/2025 09:14

【ＡＩ】國泰君安：Grok3發布，算力及平台型應用迎來催化

《經濟通通訊社20日專訊》馬斯克（Elon Musk）的人工智能初創公司xAI近日發布了更新版Grok 3大模型，馬斯克稱之為「地球上最聰明的人工智能」，並稱該產品的推理能力將超越ChatGPT和DeepSeek。國泰君安指出，xAI發布Grok3並推出SuperGrok訂閱服務，標誌著AI與社交平台深度融合的新階段。



國泰君安研究表示，雲服務商和數據中心運營商將直接受益於持續增長的算力需求。同時具備垂直領域優勢和數據壁壘的AI解決方案提供商將獲得重要機遇。另外，社交平台與AI服務的融合也將推動ToC端付費模式的創新。



華泰證券研報認為，一方面Grok-3訓練集群已達到20萬卡級別，證明預訓練在算力提升下仍能突破；另一方面，xAI將採用「延遲開源」策略，即在Grok-3打磨完善後，開源Grok-2，實現了商業化和開源的平衡，開源社區有望被持續賦能。持續看好全球頭部大模型預訓練算力需求。(ry)