20/02/2025 14:17

【ＡＩ】具身智能公司「星海圖」完成3億融資，螞蟻集團再度領投

《經濟通通訊社20日專訊》近日，內地具身智能初創公司--星海圖成功完成新一輪A輪融資，總融資額近3億元人民幣。本輪融資由螞蟻集團獨家領投，高瓴創投、IDG資本、北京機器人產業基金、百度風投、同歌創投等一眾老股東持續加碼。短短一年內，星海圖已完成四輪融資，累計融資額近1億美元，迅速躋身國內具身智能創業公司前列。



據星海圖介紹，本輪資金將主要用於加速具身基礎模型的研發和驗證，進一步驅動星海圖本體、智能、商業化三位一體的迭代升級，助力公司成為全球領先的具身智能企業。



今年1月初，星海圖發布全尺寸的輪式人形機器人R1系列，全身自由度(衡量靈活度的指標)最高有26個，雙臂最大負載10kg，售價19.9萬元人民幣起。(jq)