20/02/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣即期開市貶75點，中國1月FDI同比降13%

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1712，較上個交易日跌7點子，兩連跌，創2月13日以來一周新低，和市場預測偏離擴至近1150點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開75點子，報7.2776，上個交易日即期匯率收盤報7.2851。



市場人士指出，美元保持偏強，近日購匯需求仍相對偏多，這部分增加人民幣貶壓，但監管層續對單邊預期進行過濾，保持了中間價的整體穩定。



加拿大皇家銀行(RBC)資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan稱，市場對特朗普的關稅威脅反應越發遲鈍，過去一周美指整體偏弱，人民幣則保持區間震盪，隱含波動率也在穩步回落。



另外，中國1月實際使用外資(FDI)金額975.9億元人民幣，同比下降13.4%，創四年最弱開局。商務部、國家發改委發布《2025年穩外資行動方案》提出20條舉措，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，鼓勵外資在華開展股權投資等。(jq)