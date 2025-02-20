20/02/2025 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收升235點子止兩連跌，報7.2616

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2616，較上個交易日4時30分收盤價大升235點子，止兩連跌，創2月17日以來新高，全日在7.2603至7.2824之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升194點子，報7.2645。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1712，較上個交易日跌7點子，兩連跌，創2月13日以來一周新低，和市場預測偏離擴至近1150點。



市場人士表示，特朗普持續輸出關稅威脅似乎讓市場有些脫敏，而其最新關於可能與中國達成貿易協議的提法則吸引了市場的目光，人民幣也獲得部分提振，不過鑑於特朗普的不確定性，後續人民幣走勢料較為反覆。



特朗普上任一個月來不斷發出關稅威脅，但各方更多的是體會到未來達成交易的可能性。澳洲聯邦銀行(CBA)外匯策略師Carol Kong表示，「他喜歡使用關稅作為談判策略，因此他所說的可能與實際實施的不同。」(jq)