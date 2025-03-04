20/02/2025 10:08

【大國博弈】中國駐巴拿馬使館：美方所謂中國控制運河純屬謊言

《經濟通通訊社20日專訊》針對美國駐巴拿馬使館關於新任南方司令部司令訪問巴拿馬的新聞稿中提及，「將同巴方官員探討『避免運河區受到中國共產黨的影響和控制』」，中國駐巴拿馬大使館今日發布嚴正聲明指，中方從未參與運河管理運營，從不插手運河事務，所謂中國控制運河純屬謊言。恰恰是美國在不斷威脅「收回」運河，試圖重新控制運河。美方破壞中巴關係的行徑不得人心，不會得逞。



在美國施壓下，巴拿馬已正式向中方遞交退出一帶一路計劃的文件，據報還考慮取消長和(00001)旗下和記港口(Hutchison Ports PPC)所持的巴拿馬運河港口合同。巴拿馬運河5個港口中，首尾兩端的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港由和記港口巴拿馬港口公司於1997年投得經營權，合約於2021年延長至2047年。巴拿馬運河其他港口由美國、新加坡和台灣的私人企業營運。(sl)