20/02/2025 11:43

【大國博弈】特朗普稱中美可能達成新貿易協議，並期待習近平訪美

《經濟通通訊社20日專訊》據《彭博》報道，美國總統特朗普周三在總統專機空軍一號上被問及會否與中國達成新的貿易協議時表示「這是可能的」。特朗普指，美國與中國達成過很棒的貿易協議，又重申他與中國國家主席習近平「關係非常好」。



《路透》亦報道指，特朗普在空軍一號上表示期待習近平訪問美國，但未有給出訪問時間表。特朗普並稱，自己正與中國討論TikTok的問題。目前美國正試圖促成Tiktok的出售。



此前《紐約時報》引述消息人士報道，中美雙方已就兩國元首會面提出建議，包括讓特朗普訪問北京，或邀習近平前往海湖莊園，但尚未籌劃正式訪問。報道還指，特朗普希望與北京達成一項內容廣泛的協議，不局限於經貿和投資領域，還包括核武安全等其他議題。(sl)



