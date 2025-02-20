20/02/2025 11:58

《經濟時評》「美元微笑理論」提出者：看好中國股票和經濟及人幣

《經濟通通訊社20日專訊》「美元微笑理論」提出者、Eurizon SLJ Capital首席執行官Stephen Jen等人認為，現在看好中國股票和中國經濟的理由比看衰的理由要多得多，中國股票可能再次成為可投資對象。隨著中國經濟從谷底回升，預計中美兩國的增長將趨同，人民幣兌美元也將走強。



*中國持續放鬆監管，製造業和技術實力被誤判*



Stephen Jen和公司高級投資組合經理Monica Wang在一份報告中細數看好的理由，指中國在持續放鬆監管，採取措施重振企業家的「動物精神」。此外，外界對中國經濟的整體印象是「一蹶不振」，但這與其在製造業和出口領域的數據不符。中國佔全球製造業的35%左右，是美國的3倍，與排在後面的10個國家總和大致相當。DeepSeek敲響了投資者誤判中國製造業和技術實力的警鐘，而疫情之前中國已在人工智能領域全球領先。



*一線樓市現復甦跡象，債券和人民幣表現堅挺*



此外，報告認為，中國一線房地產市場出現復甦跡象；家庭儲蓄率從通常的不到40%飆升至目前的44%，這表明如果條件合適，消費成長空間巨大。同時，中國債券和人民幣表現堅挺，儘管西方投資者在撤出中國，但中國境內債券去年上漲超過8%，2021年以來上漲17%，遠超美國國債。



*不認同人民幣將大幅貶值，中國股市本益比較全球水平低*



報告又強烈反對人民幣將大幅貶值的觀點，指如果出口是中國經濟最強勁的部分，而投資者的信心又十分脆弱，中國不會進一步破壞金融市場而幫助出口；反而是中國出口商大量囤積美元(目前可能達到2-3萬億美元)或對美元兌人民幣匯價構成重大下行風險。



報告還認為，與全球平均水平相比，中國股市的盈利增長更高，但本益比更低；香港恒生指數和中國增長股皆是如此。二者估值差距約為4.3萬億美元。如果中國投資者信心能夠恢復，這一「中國折扣」可以部分消除。



*全球投資者對中國資產配置仍不足*



報告並指，全球投資者對中國資產的配置仍然不足，目前外資僅持有8%的中國股票和2.7%的中國債券。當投資中國資產的經濟和金融理由變得充分時，西方的機構投資者只需要一個政治借口，就能再次回到中國。(sl)