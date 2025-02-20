20/02/2025 14:17

【聚焦人幣】SWIFT：1月人幣國際支付份額微升至3.79%

《經濟通通訊社20日專訊》環球銀行金融電信協會(SWIFT)數據顯示，今年1月，人民幣保持全球第四大最活躍貨幣的位置，國際支付份額達3.79%，較去年12月的3.75%略微上升0.04個百分點。



自去年11月人民幣再次超越日圓重返全球第四大最活躍貨幣後，人民幣已連續三個月維持這個地位。具體而言，與去年12月相比，人民幣支付金額總體增加2.1%，同時所有貨幣支付金額總體增加1.1%。



*美元國際支付份額超五成*



今年1月，美元、歐元、英鎊仍然是全球三大最活躍貨幣，其中美元的國際支付份額由去年12月的49.12%升至50.17%，歐元由21.74%升至21.98%，英鎊則由6.94%略降至6.91%。第五位的日圓則由去年12月的3.5%升至今年1月的3.7%。(sl)