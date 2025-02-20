20/02/2025 09:16

【外圍經濟】歐洲股市創兩個月來最大跌幅，市場擔憂關稅問題

《經濟通通訊社20日專訊》歐洲股市遭遇兩個月來最大跌幅，受制於對美國關稅的擔憂，以及貨幣寬鬆周期可能弱於預期。



斯托克600指數收市下跌0.9%，為去年12月19日以來最大單日跌幅。歐洲央行執委施納貝爾(Isabel Schnabel)表示，央行接近暫停或停止減息，投資者下調對歐洲央行的減息押注。



荷蘭醫療設備製造商飛利浦股價重挫11%，公司預計中國需求下降將拖累今年的增長。嘉能可下跌7.3%，此前這家全球最大的大宗商品交易商公布全年利潤下滑。



此外，貿易緊張局勢也是焦點，美國總統特朗普表示，他可能會對汽車、半導體和藥品徵收約25%的進口關稅。



Panmure Liberum的銷售交易主管Mark Taylor表示，許多微小的負面消息正在打壓歐洲市場情緒，包括歐洲央行官員的鷹派言論和烏克蘭局勢發展。(rc)