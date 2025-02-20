20/02/2025 09:30

【美國議息】聯儲局會議紀要：利率將按兵不動，考慮暫停縮表

《經濟通通訊社20日專訊》聯儲局周三(19日)公布的會議紀要顯示，官員準備好在通脹頑固和經濟政策不確定的情況下保持利率不變。



聯邦公開市場委員會1月28-29日的會議紀要顯示：「與會者表明，只要經濟仍接近充分就業，他們希望在對聯邦基金利率目標區間進行額外調整之前看到通脹取得進一步進展。」



聯儲局官員在1月的會議上將基準政策利率維持在4.25厘至4.5厘的區間不變。



此外，會議紀要顯示，「關於未來幾個月與債務上限動態相關的儲備金大幅波動的可能性，多位與會者指出，在問題得到解決之前，考慮暫停或放慢縮表可能是適當的。」



不過，官員們預計在適當的貨幣政策下，通脹將繼續向2%的目標回落。(rc)