20/02/2025 10:24

【美國議息】聯儲局副主席：勞動力市場穩固，可從容考慮利率決策

《經濟通通訊社20日專訊》聯儲局副主席傑佛遜(Philip Jefferson)於周三(19日)表示，強勁的經濟和堅實的勞動力市場令決策者在考慮進一步減息之前可以從容不迫。



他亦表示，雖然大多數居民正受益於財富增加，但一些消費者卻捉襟見肘，部分借款人的信用卡使用率上升，儲蓄比疫情之前少。這些指標表明，某些居民群體可能很難承受意外費用或經濟衝擊。



*亞特蘭大聯儲銀行行長：評估特朗普政策對經濟潛在影響時應保持耐心*



與此同時，亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，官員在評估特朗普的政策對經濟的潛在影響時應保持耐心，指出有些政策可能會推高通脹，而另一些則可能會刺激投資。



他受訪時表示，「我認為我們應該暫停一下，靜觀經濟走勢，然後根據這些信息來制定未來幾個月的政策。在得出任何結論之前，一定要先弄清楚政策到底是什麼。」他認為特朗普的貿易、監管和移民的政策可能會加劇通脹，也可能會削減通脹。(rc)