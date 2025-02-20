20/02/2025 11:38

【特朗普新政】特朗普稱美國可能今年或明年實現預算平衡

《經濟通通訊社20日專訊》美國總統特朗普在邁阿密海灘的FII優先峰會上發言，稱可能會在今年或明年實現聯邦預算平衡，但他不想作出進一步承諾。



針對削減聯邦關支，他表示正在考慮將政府效率部所(DOGE)削減開支的20%，發給國民，還可能再拿出20%用於償還聯邦債務。



特朗普還警告波音，由於該公司兩架新「空軍一號」生產延誤，美國政府可能會考慮其他方案。



*五角大樓計劃削減軍費8%*



此外，根據一份周三(18日)發出的備忘錄，美國國防部長海格塞斯(Pete Hegseth)計劃把2026財年，及其後數年的軍事支出預算削減8%。



不過，計劃中並不包括西南邊境執法、空軍最新的無人機計劃、核武器現代化，以及為進行審計所做的準備工作。另一方面，美國國稅局將從周四(20日)開始裁員約6000人。(rc)